Сколько атомов полония распадается за сутки из 10^6 атомов, если период полураспада равен 138 сут?
Физика
Сколько атомов полония распадается за сутки из 10^6 атомов, если период полураспада равен 138 сут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
закон радиоактивного распада [latex]N=N _{0} 2 ^{- \frac{t}{T} } [/latex] N- оставшееся количество атомов N0- начальное количество атомов t- время T- период полураспада [latex]N=10 ^{6} 2 ^{- \frac{1}{138} }= \frac{10 ^{6} }{2 ^{1/138} } = \frac{10 ^{6} }{ \sqrt[138]{2} } =10 ^{6} /1,00503544109=994990[/latex] Останется ядер 1000000-994990=5010 Распадется Ответ
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