как проверить е в слове выделяют?
Русский язык
как проверить е в слове выделяют?
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Гость:
по моему слово дЕлят лучше подходит
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