Ехали медведи на велосипеди а за ним ..... с такой же скоростью ехал кот.Медведи проехали 32км, а кот -24км. Медведи находились в дороге 4ч. Сколько времени ехал кот?
Математика
Ехали медведи на велосипеди а за ним ..... с такой же скоростью ехал кот.Медведи проехали 32км, а кот -24км. Медведи находились в дороге 4ч. Сколько времени ехал кот?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32/4=8 км/ч скорость медведей, равная скорости кота 2) 24/8=3 часа время кота в пути)
Гость:
32:4=8км/ч-скорость медведей и кота 24:8=3 часа ехал кот
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