Ехали медведи на велосипеди а за ним ..... с такой же скоростью ехал кот.Медведи проехали 32км, а кот -24км. Медведи находились в дороге 4ч. Сколько времени ехал кот?

Математика

Ехали медведи на велосипеди а за ним ..... с такой же скоростью ехал кот.Медведи проехали 32км, а кот -24км. Медведи находились в дороге 4ч. Сколько времени ехал кот?

Автор: Гость