Чому стоячи у човні важко влучити списом у риб, що плаває не подалік?
Физика
Чому стоячи у човні важко влучити списом у риб, що плаває не подалік?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ти метішься в рибу з нерухомого човна. але при кидку спис під дією імпульсу летить не на задану відстань, а на менше, оскільки човен переміщається назад.. кидок--промах
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