Сочинение: " Проблема бесчеловечности в повести Гоголя "Шинель"
Литература
Сочинение: " Проблема бесчеловечности в повести Гоголя "Шинель"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово гуманизм означает - человечность. А чувство- пафос , страсть . Страстное стремление художника вырозить чувства человечности , стремление защитить достоинство личности и её право на свободу и счастье. С большим сочувствием изобразил Гоголь героя своей повести. Продолжая традиции Пушкина , Гоголь обращает внимание читателей на то , что каждый человек, живущий рядом не зависимо от происхождения и материального достатка имеет те же чувства , что и богатый человек .А это значит , что он также достоин уважения , состродания и понимания . В этом и состоит гуманизм повести
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