Красная граница фотоэффекта 0,275 мкм. Найти: работу выхода электрона из вольфрама; максимальную скорость электронов, вырываемых из вольфрама длиной волны 0,180 мкм; наибольшую энергию этих электронов.

Гость: Гость:

Работа выхода = hc/L(кр.) А=19,86*10^-26/ 2,75*10^-7=7,22 *10^-19 Кин. э ( она же макс энергия) = hc/L(дл. в) - Авых, получим 3,84*10^-19 И E=mv^2/2 V=sqrt(2E/m) m=9,1*10^-31 Получим: КОРЕНЬ (2*3,84*10^-19/9.1 * 10^31) = 9,2*10^ 5 м/c