C2H2 -- больше CH3CHO -- больше CH3COOH -- больше CH3COONa -- больше CH3COOH -- больше H2 Составьте уровнение реакций. Укажите условия протекания реакций

Химия

C2H2 -- больше CH3CHO -- больше CH3COOH -- больше CH3COONa -- больше CH3COOH -- больше H2 Составьте уровнение реакций. Укажите условия протекания реакций

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