C2H2 -- больше CH3CHO -- больше CH3COOH -- больше CH3COONa -- больше CH3COOH -- больше H2 Составьте уровнение реакций. Укажите условия протекания реакций
Химия
C2H2 -- больше CH3CHO -- больше CH3COOH -- больше CH3COONa -- больше CH3COOH -- больше H2 Составьте уровнение реакций. Укажите условия протекания реакций
Ответ(ы) на вопрос:
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C2H2+H2O=CH3CHO(реакция Кучерова. условия - HgSO4, t) CH3CHO+Ag2O=CH3COOH+2Ag(в осадок) Реакция серебряного зеркала(условия -NH3(в изыбтке) и t) СH3COOH+NaOH=CH3COONa(ацетат натрия)+H2O 2CH3COONa+H2SO4=2CH3COOH + Na2SO4 CH3COOH+Zn=((CH3COO)2)Zn(ацетат цинка) +H2(газ)
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