Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м,а ширина 4 м.Сколько потребуется лака для покрытия пола если на 1квадратный метр расходуется 250 г лака

Математика

Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м,а ширина 4 м.Сколько потребуется лака для покрытия пола если на 1квадратный метр расходуется 250 г лака

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