Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м,а ширина 4 м.Сколько потребуется лака для покрытия пола если на 1квадратный метр расходуется 250 г лака
Математика
Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м,а ширина 4 м.Сколько потребуется лака для покрытия пола если на 1квадратный метр расходуется 250 г лака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250х5=1250г 2)1250х4=5000г лака
Гость:
1)5*4=20(м2)-площадь комнаты 2) 250*20=5000(г)или 5 кг лака Ответ:5кг лака потребуется
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