укажите коэфициент перед формулой восстановителя в уравнении окислительно-восстановительной реакции,схема которой   NH3+O2=N2+H2O

Химия
укажите коэфициент перед формулой восстановителя в уравнении окислительно-восстановительной реакции,схема которой   NH3+O2=N2+H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH3+3O2=2N2+6H2O NH3 восстановитель коэффициент 4
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