укажите коэфициент перед формулой восстановителя в уравнении окислительно-восстановительной реакции,схема которой NH3+O2=N2+H2O

Химия

укажите коэфициент перед формулой восстановителя в уравнении окислительно-восстановительной реакции,схема которой NH3+O2=N2+H2O

Автор: Гость