Помогите написать бизнес план!Пожалуйста!

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вообще то там не все так просто. БП обычно как то ориентированы. содержание должно быть примерно таким: Резюме История бизнеса Описание услуг Цена и ценовая политика Изучение рынка. Маркетинг… Организационно-правовая форма Реклама С резюме помогу. . Резюме Данный бизнес-план социально ориентирован. Цели бизнес-плана: 1. восполнение дефицита воспитательного влияния, возникающего из-за высокой загруженности учителей в школе и занятости родителей, вынужденных работать все свободное время, либо не имеющих навыков воспитывать своих детей личным примером. 2. создание детям психологически комфортной обстановки для раскрытия их положительных качеств, освобождение от комплексов неполноценности, вызванных репрессивной педагогикой в школе и окриками родителей дома. 3. обучение детей правильно организовывать свой досуг. 4. дать возможность неформального общения со взрослыми людьми, понимающими мотивацию поведения и минимально ограничивающими естественное стремление к самоутверждению. 5. привитие интереса к здоровому образу жизни. К основным задачам, которые решались при помощи бизнес-плана, относятся: - определение емкости рынка и перспектив развития детского клуба - оценка возможных затрат по реализации услуг - соизмерение затрат с возможными ценами для прогнозирования прибыли - определение целесообразности развития данного детского клуба в сложившихся экономических условиях - определение перспективных возможностей детского клуба «Турист» и формирование реальной программы проведения идеи в жизнь. Изучение рынка услуг данного типа показало наличие сильного конкурента (ЦДЮТиЭ – центр детско-юношеского туризма и экскурсий). Из-за удаленности поселка Энергетик от г. Пятигорска образовалась «ниша» услуг. Наиболее привлекательными сегментами рынка являются возрастные группы 3-5 лет, с доходами семей от 10-20 тыс. руб. и 7-9 лет с доходами семьи от 10-20 тыс. руб. Для выявления рыночных факторов и факторов, влияющих на бизнес, использовался метод экспертных оценок. Методика портфельного анализа «General Electric» показала, что избирательное расширение деятельности детского клуба «Турист» и инвестиции в привлекательные сегменты приведут к увеличению доходности. Чувствительность рынка к внешним и внутренним факторам вполне выносима, окупаемость будет достигнута через 3,5 года. Риск не превышает моего личного имущества. Были выбраны 2 стратегии проникновения на рынок: стратегия «Челленджера», а затем стратегия «Нишора». «Плавающая цена» с системой скидок будет способствовать сохранению постоянных клиентов - детей, посещающих детский клуб «Турист». Этому же будет способствовать и партисипативное управление с привлечением компетентных родителей. Основными источниками финансирования будут вступительные и ежемесячные взносы родителей. Организационно- правовая форма - индивидуальный предприниматель (ИП). Занять лидирующее положение в области детского туризма, можно при более высоком качестве услуг и наличии качественного туристического снаряжения. Для получения прибыли постоянно будем добиваться максимального уровня занятости детей в детском клубе «Турист». Считаю, что в долгосрочной перспективе прибыль обеспечит возможность приобретения нового снаряжения и приглашения на работу квалифицированных тренеров по детскому туризму, а затем расширение услуг в детском клубе «Турист». а остальное сам