ЕСЛИ В НЕКОТОРОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ ПЕРЕНЕСТИ ЗАПЯТУЮ ВПРАВО ЧЕРЕЗ 1 ЗНАК, ТО ОНА УВЕЛИЧИТСЯ НА 23,49. НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ срочно!
Математика
ЕСЛИ В НЕКОТОРОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ ПЕРЕНЕСТИ ЗАПЯТУЮ ВПРАВО ЧЕРЕЗ 1 ЗНАК, ТО ОНА УВЕЛИЧИТСЯ НА 23,49. НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенести запятую вправо на один знак - значит, умножить эту десятичную дробь на 10. х - исходное число 10х - новое 10х-х=23,49 9х=23,49 х=2,61- исходное число
Гость:
х дробь 10х-х=23,49 9х=23,49 х=23,49 : 9 х=2,61
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