ЕСЛИ В НЕКОТОРОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ ПЕРЕНЕСТИ ЗАПЯТУЮ ВПРАВО ЧЕРЕЗ 1 ЗНАК, ТО ОНА УВЕЛИЧИТСЯ НА 23,49. НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ срочно!

Математика

ЕСЛИ В НЕКОТОРОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ ПЕРЕНЕСТИ ЗАПЯТУЮ ВПРАВО ЧЕРЕЗ 1 ЗНАК, ТО ОНА УВЕЛИЧИТСЯ НА 23,49. НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ срочно!

Автор: Гость