На дворе играли 7 девочек и 2 мальчика. Все девочки были одного возраста, и мальчики тоже одного возраста , в общей сумме им было 80 лет . Если бы детей разделили на две группы , чтобы в одной группе были 5 девочек , а в другой...
Математика
На дворе играли 7 девочек и 2 мальчика. Все девочки были одного возраста, и мальчики тоже одного возраста , в общей сумме им было 80 лет . Если бы детей разделили на две группы , чтобы в одной группе были 5 девочек , а в другой все остальные дети, то в каждой группе была бы общая сумма возрастов детей одинаковой . Какого возраста были мальчики и девочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x- возраст каждой девочки, у-возраст каждого мальчика. По условию задачи составим систему уравнений: 7*х+2*у=80 2у=80-7х 2у=80-7х 2у=80-7х 2у=80-7х 5*х=2*х+2*у 5х=2х+(80-7х) 5х-2х+7х=80 10х=80 х=8 Значит возраст одной девочки = 10 лет тогда, 2у=80-7*10 2у=10 у=5 лет было каждому мальчику. Ответ 10 летние девочки и 5-и летние мальчики.
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