На дворе играли 7 девочек и 2 мальчика. Все девочки были одного возраста, и мальчики тоже одного возраста , в общей сумме им было 80 лет . Если бы детей разделили на две группы , чтобы в одной группе были 5 девочек , а в другой...

Математика

На дворе играли 7 девочек и 2 мальчика. Все девочки были одного возраста, и мальчики тоже одного возраста , в общей сумме им было 80 лет . Если бы детей разделили на две группы , чтобы в одной группе были 5 девочек , а в другой все остальные дети, то в каждой группе была бы общая сумма возрастов детей одинаковой . Какого возраста были мальчики и девочки?

Автор: Гость