Стороны треугольника равны 10,17 и 21. Найдите высоту, проведённую к большей стороне

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Площадь треуг. найдем по формуле Герона p=(10+17+21)/2=24 S=sqrt(24*(24-10)*(24-21)*(24-17))=sqrt(24*14*3*7)=84 S=84 С другой стороны Sтреуг=h*a/2 84=21*h/2 h=8