При каких значениях а уравнение (а+1)х^2-(3а-5)х+1=0 имеет единственный корень?
Алгебра
При каких значениях а уравнение (а+1)х^2-(3а-5)х+1=0 имеет единственный корень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=0, тогда ур-ние имеет один корень D= (3a-5)^2 -4*(a+1)=0 9a^2-34a+21=0 решаем ур-ние a1=-7/9 a2=3
Гость:
(-(3a-5))²-4(a+1)*1=0 (-3a+5)²-4a-4=0 9a²-30a+25-4a-4=0 9a²-34a+21=0 9a²-27a-7a+21=0 9a(a-3)-7(a-3)=0 (9a-7)(a-3)=0 a=7/9 ∨ a=3
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