зачем нужно заменять прямую речь косвенной

Косвенная речь обычно передаёт только содержание чужого высказывания, не воспроизводя его дословно. А прямаю речь наоборот, дословно передаёт содержание чужого высказывания и всегда берётся в ковычки.

Гость: Гость:

Косвенная речь проще в написании. она нужня для описания какой-либо фразы. проще в написании например: "Я уже видела эту картинку"-сказала Валя. Валя сказала, что уже видела эту картинку.