зачем нужно заменять прямую речь косвенной
Русский язык
зачем нужно заменять прямую речь косвенной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косвенная речь обычно передаёт только содержание чужого высказывания, не воспроизводя его дословно. А прямаю речь наоборот, дословно передаёт содержание чужого высказывания и всегда берётся в ковычки.
Гость:
Косвенная речь проще в написании. она нужня для описания какой-либо фразы. проще в написании например: "Я уже видела эту картинку"-сказала Валя. Валя сказала, что уже видела эту картинку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
из круга радиус которого 10 см вырезан сектор с дугой в 60 градусов. Найдите площадь оставшейся части круга
Математика
Одна деталь имеет массу 13,26 кг ,вторая -14,43 кг,третья-1,66кг,а четвертая-15,875кг.найди общую массу этих четырех деталей и округлите результатд...
Обществознание
1.Для чего были нужны экономические реформы при Петре Великом? 2.Почему была создана Табель о рангах?Какую роль она сыграла в успехе петровских пре...