зачем нужно заменять прямую речь косвенной

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зачем нужно заменять прямую речь косвенной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косвенная речь обычно передаёт только содержание чужого высказывания, не воспроизводя его дословно. А прямаю речь наоборот, дословно передаёт содержание чужого высказывания и всегда берётся в ковычки.
Гость:
Косвенная речь проще в написании. она нужня для описания какой-либо фразы. проще в написании  например: "Я уже видела эту картинку"-сказала Валя. Валя сказала, что уже видела эту картинку.  
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