а) 53-58; б) -18-43; в) -13+20; г) 15-(-7); д) -4,8-2,3: е) - 7/12+7/8.
Математика
а) 53-58; б) -18-43; в) -13+20; г) 15-(-7); д) -4,8-2,3: е) - 7/12+7/8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) -5 б)-61 в) 7 г)23 д)-7,1 е)0,29
Гость:
а) 53 - 58 = - 5; б) - 18 - 43 = - 61; в) - 13 + 20 = 7; г) 15 - (- 7) = 15 + 7 = 22; д) - 4,8 - 2,3 = - 7,1;
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