а) 53-58; б) -18-43; в) -13+20; г) 15-(-7); д) -4,8-2,3: е) - 7/12+7/8.

Математика

а) 53-58; б) -18-43; в) -13+20; г) 15-(-7); д) -4,8-2,3: е) - 7/12+7/8.

Автор: Гость