1.Для чего были нужны экономические реформы при Петре Великом? 2.Почему была создана Табель о рангах?Какую роль она сыграла в успехе петровских преобразований?
Обществознание
1.Для чего были нужны экономические реформы при Петре Великом? 2.Почему была создана Табель о рангах?Какую роль она сыграла в успехе петровских преобразований?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2} 1722 табел о рангах 14 рангов 3 котегорий:> военные; > гражданские; > придворные. табел о рангах довал простому человеку дослужится до 8 ранга а для ког кто выше по сословию до 14 ранга Служба была пожизненной, выход в досрочную отставку запрещался. Имения по наследству передавались лишь одному из сыновей, остальные должны были добы-вать средства к жизни службой.всё
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