1.Для чего были нужны экономические реформы при Петре Великом? 2.Почему была создана Табель о рангах?Какую роль она сыграла в успехе петровских преобразований? 

Гость: Гость:

2} 1722 табел о рангах 14 рангов 3 котегорий:> военные; > гражданские; > придворные. табел о рангах довал простому человеку дослужится до 8 ранга а для ког кто выше по сословию до 14 ранга Служба была пожизненной, выход в досрочную отставку запрещался. Имения по наследству передавались лишь одному из сыновей, остальные должны были добы-вать средства к жизни службой.всё