Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первые ехал со средней скоростью 200м/мин, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние мнежду по...

Математика

Из двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первые ехал со средней скоростью 200м/мин, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние мнежду посёлками?

Автор: Гость