Из  двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первые ехал со средней скоростью 200м/мин, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние мнежду по...

Математика
Из  двух посёлков выехали одновременно навстречу друг другу два всадника.Первые ехал со средней скоростью 200м/мин, а второй проезжал в минуту на 20 метров меньше. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние мнежду посёлками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200-20=180м/мин- скорость второго всадник 200*50=10000м- проехал первый всадник до встречи 180*50=9000м- проехал до встречи второй 10000+9000=19000м=19 км- расстояние между поселками   
Гость:
1)200-20=180(м/мин)скорость второго всадника 2)200+180=380(м/мин )скорость сближения 3)380*50=19000(м)или 19 км Ответ:19 км расстояние между поселками. 
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