Какая масса азотной кислоты потребуется для полной нейтрализации 300 грамм 17,1 %-ного раствора гидроксида бария? Определите количество воды в конечном растворе.
Химия
Какая масса азотной кислоты потребуется для полной нейтрализации 300 грамм 17,1 %-ного раствора гидроксида бария? Определите количество воды в конечном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HNO3+Ba(OH)2=2H2O+Ba(NO3)2 m(Ba(OH)2)=300*17.1%= 51.3 г n(Ba(OH)2)=m/M=51.3/171=0.3 моль n(HNO3)/2=n(Ba(OH)2)/1 =>n(HNO3)=0.6 моль m(HNO3)=M*n=0.6*63=37.8 г А вот насчет воды не понял, если им нужно именно кол-во воды при реакции, то: n(H2O)=n(HNO3)=0.6 моль Если им нужна масса воды в растворе, то: m(H2O)=0.6*18=10.8г m(воды в растворе до реакции)=300*(100%-17,1%)=248,7г m(воды в конечном растворе)=248,7+10,8= 259,5 г
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