как связать между собой февраль, май, август, сентябрь?
Экономика
как связать между собой февраль, май, август, сентябрь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Февраль-3 месяц зимы Май-3 месяц весны Август-3 месяц лета Сентябрь не знаю как связать
Гость:
это просто название месяцев, а вот май, август, октябрь, декабрь в этих месяцах по 31 дню, если в учитесь по Босовой , то ответить нужно именно так
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