сообщение А. А. БЛОК И Есенин. о них биографию
Литература
сообщение А. А. БЛОК И Есенин. о них биографию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю раз сообщение, то нужно что-то краткое: Блок Александр Александрович(1880 - 1921) русский поэт и драматург.Родился в семье профессора, воспитывался "сливками" питербурской интеллигентности. Сочинять начал с пяти лет. Первый сборник стихов назывался "Стихи о прекрасной даме", 1904. Затем были написаны: "Город", 1908, и "Снежная маска", 1907. Не завершённым является "Возмездии", 1910-1921, это годы Октяборьской революции (1917), которую Блок воспринял с энтузиазмом. Последним произведением стала поэма "Двенадцать" 1920, где поэт использовал грубый, жестокий язык, для передачи читателям всей серьёзности и значимости произведения. Умер 7 августа 1921 года в Петербурге.
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