Два резистора сопротивлением 6 Ом и 10 Ом включены в цепь последовательно.Какое количество теплоты выделится в каждом резисторе за 2 мин,если напряжение на втором равно 20 В?
Физика
Два резистора сопротивлением 6 Ом и 10 Ом включены в цепь последовательно.Какое количество теплоты выделится в каждом резисторе за 2 мин,если напряжение на втором равно 20 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=UIt(формула для электрической работы тока) I=U2/R2=2A. Сила тока по всей цепи одинакова, так как соединение последовательное. Напряжение на первом резисторе равно: U1=I*R1=2*6=12В A1=U1It=12*2*120секунд=2880Дж A2=U2It=20*2*120=4800Дж Ответ: A1=2880Дж: A2=4800Дж
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