Два резистора сопротивлением 6 Ом и 10 Ом включены в цепь последовательно.Какое количество теплоты выделится в каждом резисторе за 2 мин,если напряжение на втором равно 20 В?

Физика

Два резистора сопротивлением 6 Ом и 10 Ом включены в цепь последовательно.Какое количество теплоты выделится в каждом резисторе за 2 мин,если напряжение на втором равно 20 В?

Автор: Гость