периметр прямоугольника равен 82 м, а длина его диагонали - 29 м. Найдите его площадь

Алгебра
периметр прямоугольника равен 82 м, а длина его диагонали - 29 м. Найдите его площадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сторона прямоуг - х 2 сторона прямоуг. = (82-2х)/2 = 41-х диагональ - 29 м по т. Пиф. 29²=х²+(41-х)²  841=х²+(41-х)² 841=х²+1681-82х+х² 2х²-82х+840=0 х²-41х+420=0 д=1681-1680=1 х₁=(41-1)/2=20 х₂=(41+1)/2=21 Прямоугольник со сторонами 20х21 S прямоуг = 20*21=420 м² 
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