cos2α·cosα - sin2α·sinα
Алгебра
cos2α·cosα - sin2α·sinα
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos2acosa - sin2asina = cos(2a+a)=cos3a. Самая обычная формула сложения
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