1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38руб.. 3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22руб.. Сколько стоит комплект из резинки, карандаша и блокнота?

Математика
1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38руб.. 3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22руб.. Сколько стоит комплект из резинки, карандаша и блокнота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - цена одной резинки y - цена одного карандаша z - цена одного блокнота х+y+z=?   38=х+2y+3z (1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38 руб) 22=3x+2y+1z (3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22 руб)   складываем эти две строчки и выйдет   60=4х+4y+4z   выносим четверку за скобки   60=4(x+y+z) 60\4=x+y+z   ответ x+y+z=15  
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