1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38руб.. 3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22руб.. Сколько стоит комплект из резинки, карандаша и блокнота?
Математика
1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38руб.. 3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22руб.. Сколько стоит комплект из резинки, карандаша и блокнота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - цена одной резинки y - цена одного карандаша z - цена одного блокнота х+y+z=? 38=х+2y+3z (1 резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38 руб) 22=3x+2y+1z (3 резинки, 2 карандаша и 1 блокнот стоят 22 руб) складываем эти две строчки и выйдет 60=4х+4y+4z выносим четверку за скобки 60=4(x+y+z) 60\4=x+y+z ответ x+y+z=15
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