Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 10 см, боковое ребро образует с плоскостью основания угол 60 градусов. найти объем пирамиды.
Геометрия
Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 10 см, боковое ребро образует с плоскостью основания угол 60 градусов. найти объем пирамиды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S основания 10*sqrt(3)/4 h высота основания равна 5sqrt(3) H высота пирамиды h*2/3*tg60=5*sqrt(3)*(2/3)*sqrt(3)=10 V=1/3S*H=10*10*sqrt(3)/(3*4)=(25/3)*sqrt(3)
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