Помогите решить пожалуйста! решить неравество: 4(2а-1)-3(а+6) больше а Укажите все целые числа,принадлежащие множеству А пересечении множеств B а)А=(от - бесконечности;1,5), В=(-3,2;+ бесконечности) б)А=(-бесконечности;0),В=(-2...

Алгебра
Помогите решить пожалуйста! решить неравество: 4(2а-1)-3(а+6) больше а Укажите все целые числа,принадлежащие множеству А пересечении множеств B а)А=(от - бесконечности;1,5), В=(-3,2;+ бесконечности) б)А=(-бесконечности;0),В=(-2,3;+бесконечности)  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4(2a-1)-3(a+6)>a 8a-4-3a-18-a>0 4a-22>0 a>11/2 2. a) [latex]A = (-\infty;1.5)[/latex]  [latex] B= (-3.2;+\infty)[/latex]  [latex]A\cap B = (-3,2;1.5)[/latex] целые числа: -3, -2, -1, 0, 1 б) [latex]A = (-\infty;0)[/latex]  [latex] B= (-2,3;+\infty)[/latex]  [latex]A\cap B = (-2,3;0)[/latex] целые числа: -2, -1
Гость:
я смогла решить лишь неравенство!остальное к сожалению не знаю( 4(2а-1)-3(а+6)>a 8a-4-3a-18>a (переносим с бувками в левую часть,а без в право) 8a-3a-a>4+18 4a>22|:4 (делим на четыре) a>5,5 если вы чертите на координатной прямой,то точка будет выпуклой,то есть не закрашеной!)    
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