Помогите решить пожалуйста! решить неравество: 4(2а-1)-3(а+6) больше а Укажите все целые числа,принадлежащие множеству А пересечении множеств B а)А=(от - бесконечности;1,5), В=(-3,2;+ бесконечности) б)А=(-бесконечности;0),В=(-2...

Гость: Гость:

я смогла решить лишь неравенство!остальное к сожалению не знаю( 4(2а-1)-3(а+6)>a 8a-4-3a-18>a (переносим с бувками в левую часть,а без в право) 8a-3a-a>4+18 4a>22|:4 (делим на четыре) a>5,5 если вы чертите на координатной прямой,то точка будет выпуклой,то есть не закрашеной!)