x*20=3280*12  

Математика
x*20=3280*12  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20х=39360 х=39360:20 х=1968
Гость:
Х*20=39360 Х=39360:20 Х=1968 ОТВЕТ:1968 
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