Стороны параллелограмма 8 см и 7 см. Если один из углов содержит 150 градусов, то площадь параллелограмма равна? Помогите, пожалуйста.

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Если один угол 150 градусов, то противолежащий угол тоже 150, значит сумма остальных углов 60 градусов, т.к. это паралелограмм, значит углы 30 и 30 градусов.Проведем высоту из тупого угла к стороне. если боковая сторона равна 7 см. то высота равна 3.5 см(т.к. в прямоугольном треугольнике против угла в 30 градусов, лежит катет равный половине гипотенузы) следовательно S=ah(т.е. основание на высоту) S=8*3.5=28см квадратных.