Стороны параллелограмма 8 см и 7 см. Если один из углов содержит 150 градусов, то площадь параллелограмма равна? Помогите, пожалуйста.
Геометрия
Стороны параллелограмма 8 см и 7 см. Если один из углов содержит 150 градусов, то площадь параллелограмма равна? Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S пар. = ab sin [latex]\alpha[/latex] S = 7*8*sin 150 = 56 * sin (180-30) = 56 * sin 30 = 56 * 0,5 = 28
Гость:
Если один угол 150 градусов, то противолежащий угол тоже 150, значит сумма остальных углов 60 градусов, т.к. это паралелограмм, значит углы 30 и 30 градусов.Проведем высоту из тупого угла к стороне. если боковая сторона равна 7 см. то высота равна 3.5 см(т.к. в прямоугольном треугольнике против угла в 30 градусов, лежит катет равный половине гипотенузы) следовательно S=ah(т.е. основание на высоту) S=8*3.5=28см квадратных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Длина дуги окружности с градусной мерой 120 ° равна 8π см . Вычислите площадь соответствующего данной дуге кругового сектора.
Математика
когда Петя учился во втором классе,скорость его чтения была 45слов/мин.в четвертом классе скорость чтения Пети-135слов/мин.за сколько часов смог бы...