вычислить дробь 9 целых 1/7 -5 целых 8/10 12целых 36/100 -7 целых 13/20
Математика
вычислить дробь 9 целых 1/7 -5 целых 8/10 12целых 36/100 -7 целых 13/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 1/7 -5 8/10= 64/7 - 58/10 =640/70-406/70=234/70=3 24/70=3 12/35 12 36/100 -7 13/20 =1236/100 - 153/20 = 2472 /200- 1530/200 =942/200=4 142/200= 4целых 71/100
Гость:
9 целых 1/7 -5 целых 8/10 = 64/7 - 58/10 (Общий знаменатель 70) = (640-406)/70 = 234/70 = 3целых 34/100 = 3,34 12целых 36/100 -7 целых 13/20 = 1236/100 - 153/20 (Общий знаменатель 100) = (1236-765)/100 = 471/100 = 4целых 71/100 = 4,71
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