вЫРАЗИТЕ ДЛИНУ ОТРЕЗКА АВ в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах, если АБ=8,906 МЕТРОВ
Математика
вЫРАЗИТЕ ДЛИНУ ОТРЕЗКА АВ в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах, если АБ=8,906 МЕТРОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=10дм 8,926м=89,06дм (умн. на 10) 1м=100см 8,926м=890,6см (умн на 100) 1м=1000мм 8,926м= 8926мм (умн. на1000)
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