Почему Атлантический океан стал великим путем мировой торговли
Українська література
Почему Атлантический океан стал великим путем мировой торговли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что был открыт Новый Свет и к нему стали стекаться многие торговые отношения.Тем что в Новом Свете было и тем что в Старом Свете не было.Т.е продавали то чего в Новом Свете не было.
Гость:
Потому что он соединяет Новый Свет со Старым. По этому пути стали возить товары доселе не известные в Европе: специи, кофе, картофель и др.
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