решить задачу лодка проплыла некоторое расстояние от пристани по течению реки и вернулась обратно затратив на весь путь 8ч . собственая скорость лодки8км\ч.а скорость реки 2км\ч. определите сколько времени плыла лодка по течени...

Алгебра

решить задачу лодка проплыла некоторое расстояние от пристани по течению реки и вернулась обратно затратив на весь путь 8ч . собственая скорость лодки8км\ч.а скорость реки 2км\ч. определите сколько времени плыла лодка по течению реки и все растояние которое она проплыла

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