решить задачу лодка проплыла некоторое расстояние от пристани по течению реки и вернулась обратно затратив на весь путь 8ч . собственая скорость лодки8км\ч.а скорость реки 2км\ч. определите сколько времени плыла лодка по течени...
Алгебра
решить задачу лодка проплыла некоторое расстояние от пристани по течению реки и вернулась обратно затратив на весь путь 8ч . собственая скорость лодки8км\ч.а скорость реки 2км\ч. определите сколько времени плыла лодка по течению реки и все растояние которое она проплыла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь Х, тогда Х/10 + Х/6=8 тогда Х=30 км 30/10=3 часа по течению, 10 это скорость по течению то есть 8+2, 6 это против 8-2
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