Напишите сочинение-рассуждение на тему "Что всего дороже на свете?".
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Напишите сочинение-рассуждение на тему "Что всего дороже на свете?".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я часто задаю себе вопрос "Что для меня дороже всего на свете ?" Немного подумав я пришел к решению , что для меня дороже всего на свете это мои родные и блзкие мне люди. Во-первых они всегда помогут в трудную минуту дадут хороший совет и поймут тебя . Во-второх им можно доверится . Если это брат или сестра может рассказать свою тайну или секрет так как т будешь уверен , что больше об этом никто не узнает Таким образом мы поняли что дороже всего на свете это родные и близкие тебе люди! Надо уделять им больше внимания и знать что они поддержут тебя в любой ситуации.
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