Сосуд содержащий газ под давлением 0,14 МПа, соединили с пустым сосудом вместимостью 6 л. После этого в обеих сосудах установилось давление 0,1 МПа. Найти вместимость первого сосуда.Процесс изотермический.

Физика

Сосуд содержащий газ под давлением 0,14 МПа, соединили с пустым сосудом вместимостью 6 л. После этого в обеих сосудах установилось давление 0,1 МПа. Найти вместимость первого сосуда.Процесс изотермический.

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