Сосуд содержащий газ под давлением 0,14 МПа, соединили с пустым сосудом вместимостью 6 л. После этого в обеих сосудах установилось давление 0,1 МПа. Найти вместимость первого сосуда.Процесс изотермический.
Физика
Сосуд содержащий газ под давлением 0,14 МПа, соединили с пустым сосудом вместимостью 6 л. После этого в обеих сосудах установилось давление 0,1 МПа. Найти вместимость первого сосуда.Процесс изотермический.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. процесс изотермический, то можно использовать закон Бойля-Мариотта: [latex]p_{1}V_{1}=p_{2}V_{2}[/latex] p1=0.14 МПа , p2=0.1 MПа , V1 нам требуется найти, а V2=(V1+6)л. Тогда: 0.14*V1=0.1(V1+6) 0.04*V1=0.6 V1=0.6/0.04=15 л Ответ: 15л
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