Найдите ошибки в данных предложениях и исправьте их. 1.Us was shown the house yesterday/ 2.they will be sent a fax.
Английский язык
Найдите ошибки в данных предложениях и исправьте их. 1.Us was shown the house yesterday/ 2.they will be sent a fax.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Maybe where arasome mistakes , but I think it's true/ 1)Us were...... 2)they will be send.....
Гость:
1.We were shown the house yesterday 2.They will be sent a fax. (Им будет отправлен факс)- A fax will be sent by them (факс будет отправлен ими)
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