Помогите придумать продолжение к рассказу "Кусака".
Литература
Помогите придумать продолжение к рассказу "Кусака".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное то что Кусаку всё таки не бросили и на следующий год летом, когда приехала девочка они вместе так же веселились, резвились и играли, а родители всё-таки разрешили оставить собаку у себя.
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