из пунктов a и b расстояние между которыми 324 км, вышли навстречу друг другу два поезда. первый поезд прибыл в пункт b на 1 ч 30 мин раньше, чем второй в пункт a. найдите скорость первого поезда, если она на 5 м/с больше скоро...
Алгебра
из пунктов a и b расстояние между которыми 324 км, вышли навстречу друг другу два поезда. первый поезд прибыл в пункт b на 1 ч 30 мин раньше, чем второй в пункт a. найдите скорость первого поезда, если она на 5 м/с больше скорости второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1=18+v2, где v1- скорость первого, v2- скорость второго 324/v1 +1.5=324/v2 324/18+v2 +1.5=324/v2 подставить и посчитать
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