из пунктов a и b расстояние между которыми 324 км, вышли навстречу друг другу два поезда. первый поезд прибыл в пункт b на 1 ч 30 мин раньше, чем второй в пункт a. найдите скорость первого поезда, если она на 5 м/с больше скоро...

Алгебра

из пунктов a и b расстояние между которыми 324 км, вышли навстречу друг другу два поезда. первый поезд прибыл в пункт b на 1 ч 30 мин раньше, чем второй в пункт a. найдите скорость первого поезда, если она на 5 м/с больше скорости второго.

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