реши задачу 3 способами Подчеркни тот способ который ты считаешь самым удобным.На одной тарелке лежало 13 персиков,а на другой-17.Вова взял с этих тарелок 7 персиков.Сколько персиков осталось на тарелках?
Математика
реши задачу 3 способами Подчеркни тот способ который ты считаешь самым удобным.На одной тарелке лежало 13 персиков,а на другой-17.Вова взял с этих тарелок 7 персиков.Сколько персиков осталось на тарелках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ (13+ 17)-7=23(перс)-осталось ( самый удобный) 2 способ 17-7+13=23(перс)-осталось 3 способ 13-7+17(перс)-осталось
Гость:
1 СПОСОБ: 13-7+17=23(п) 2 СПОСОБ:17-7+13=23(п) 3 СПОСОБ:(13+ 17)-7=23(п)
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