реши задачу 3 способами Подчеркни тот способ который ты считаешь самым удобным.На одной тарелке лежало 13 персиков,а на другой-17.Вова взял с этих тарелок 7 персиков.Сколько персиков осталось на тарелках?

Математика

реши задачу 3 способами Подчеркни тот способ который ты считаешь самым удобным.На одной тарелке лежало 13 персиков,а на другой-17.Вова взял с этих тарелок 7 персиков.Сколько персиков осталось на тарелках?

Автор: Гость