реши задачу 3 способами Подчеркни тот способ который ты считаешь самым удобным.На одной тарелке лежало 13 персиков,а на другой-17.Вова взял с этих тарелок 7 персиков.Сколько персиков осталось на тарелках?

Математика
реши задачу 3 способами Подчеркни тот способ который ты считаешь самым удобным.На одной тарелке лежало 13 персиков,а на другой-17.Вова взял с этих тарелок 7 персиков.Сколько персиков осталось на тарелках?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ (13+ 17)-7=23(перс)-осталось     ( самый удобный) 2 способ  17-7+13=23(перс)-осталось 3 способ 13-7+17(перс)-осталось  
Гость:
1 СПОСОБ: 13-7+17=23(п)  2 СПОСОБ:17-7+13=23(п) 3 СПОСОБ:(13+ 17)-7=23(п)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Снегоуборочная машина убрала за день 7т500кг снега,а за следующую неделю-в 9 раз больше. Чему равна средняя масса убранного за 1 день снега?
Ответить
Математика
Вера и Коля вышли из своих домов и пошли навстречу друг другу.Вера прошла до встречи 12/5 км а Коля на 3/10 км больше. Чему равна длина пути от дом...
Ответить
Алгебра
Помогите решить..(5,6*3,4)/11,9 Найти значение выражения.
Ответить
Химия
.В 600г 15%  азотной кислоты растворили  20 мл аммиака. Вычислите массу  образовавшейся соли
Ответить
Математика
Длина обода колеса равна 36 см. На некотором расстоянии колесо сделало 45 оборотов. Какой должна быть длина обода колеса, чтобы на таком же расстоя...
Ответить