.В 600г 15% азотной кислоты растворили 20 мл аммиака. Вычислите массу образовавшейся соли
Химия
.В 600г 15% азотной кислоты растворили 20 мл аммиака. Вычислите массу образовавшейся соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение рейкции: HNO3 + NH3 = NH4NO3 n (NH3) = V/Vм = 0,02 л/22,4 л/моль = 0,00089 моль m (NH4NO3) = n*M = 0,00089 моль*80 г/моль = 0,07 г
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