Реши задачу. Бульдозер разровнял площадку прямоуголной формы длинной 20 м и шириной 15 м. Эир 2/3 его дневного задания. Сколько квадратных метров поверхности ему осталось сегодня разровнять?

Математика

Реши задачу. Бульдозер разровнял площадку прямоуголной формы длинной 20 м и шириной 15 м. Эир 2/3 его дневного задания. Сколько квадратных метров поверхности ему осталось сегодня разровнять?

Автор: Гость