Реши задачу. Бульдозер разровнял площадку прямоуголной формы длинной 20 м и шириной 15 м. Эир 2/3 его дневного задания. Сколько квадратных метров поверхности ему осталось сегодня разровнять?
Математика
Реши задачу. Бульдозер разровнял площадку прямоуголной формы длинной 20 м и шириной 15 м. Эир 2/3 его дневного задания. Сколько квадратных метров поверхности ему осталось сегодня разровнять?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначало найти площадь: 1)S=а*в=20*15=300метров квадратных 2)300*2/3=200м.кв составляет 2/3 3)300-200=100м.кв. осталось разровнять или вот так 1) 1-2/3=3/3-2/3=1/3 осталось разровнять 300*1/3=100м.кв осталось разровнять Ответ:100м.кв
Гость:
1) S= 20 х 15 =300 кв.м площадь участка 2) 300 х 2: 3= 200 кв.м 2/3 3) 300 - 200 =100 кв.м осталось
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