приведите примеры общественных благ , которые могут быть обеспечены гражданами государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм

География

приведите примеры общественных благ , которые могут быть обеспечены гражданами государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм

Автор: Гость