приведите примеры общественных благ , которые могут быть обеспечены гражданами государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм
География
приведите примеры общественных благ , которые могут быть обеспечены гражданами государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм
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Например: оборона, бесплатное образование, общедоступное посещение парков, музеев...
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