Длина обода колеса равна 36 см. На некотором расстоянии колесо сделало 45 оборотов. Какой должна быть длина обода колеса, чтобы на таком же расстоянии оно делало 30 оборотов?
Математика
Длина обода колеса равна 36 см. На некотором расстоянии колесо сделало 45 оборотов. Какой должна быть длина обода колеса, чтобы на таком же расстоянии оно делало 30 оборотов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45*36=1620м-общее расстояние. 2)1620:30=54см-должна быть длина обода.
Гость:
36*45=1620см=16,2м расстояние 1620/30=54см должна быть длина обода колеса
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