2MgO + O2 = 2MgO Рассчитайте объем кислорода (н.у.) необходимого для полного сгорания 1,2г. магния.
Химия
2MgO + O2 = 2MgO Рассчитайте объем кислорода (н.у.) необходимого для полного сгорания 1,2г. магния.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 моля Mg ==> 1 моль O2 на 1,2/24 = 0,05 моль вещества Mg потребуется 0,05/2 = 0,025 моля О2 ==> что составляет: V (О2) = 0,025*22,4 = 0,56 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
приведите примеры общественных благ , которые могут быть обеспечены гражданами государством, но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм
Математика
Реши задачу. Бульдозер разровнял площадку прямоуголной формы длинной 20 м и шириной 15 м. Эир 2/3 его дневного задания. Сколько квадратных метров п...
Математика