2MgO + O2 = 2MgO Рассчитайте объем кислорода (н.у.) необходимого для полного сгорания 1,2г. магния. 

Химия
2MgO + O2 = 2MgO Рассчитайте объем кислорода (н.у.) необходимого для полного сгорания 1,2г. магния. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 моля Mg ==> 1 моль O2 на 1,2/24 = 0,05 моль вещества Mg потребуется 0,05/2 = 0,025 моля О2 ==> что составляет:  V (О2) = 0,025*22,4 = 0,56 л
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