сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой H2S + O2 - больше SO2 + H2O

Гость: Гость:

Сначала нужно уравнять уравнение реакции. 2H₂S + 3O₂-->2SO₂ + 2H₂O Теперь сложим все цифры, которые стоят ПЕРЕД веществами. 2+3+2+2=9 Значит, сумма всех коэффициентов в этом уравнении равна 9. Ответ: 9.