Вера и Коля вышли из своих домов и пошли навстречу друг другу.Вера прошла до встречи 12/5 км а Коля на 3/10 км больше. Чему равна длина пути от дома Веры до лома Коли? Другое:это всё на дроби где выделённые это часть 3/8+2...
Математика
Вера и Коля вышли из своих домов и пошли навстречу друг другу.Вера прошла до встречи 12/5 км а Коля на 3/10 км больше. Чему равна длина пути от дома Веры до лома Коли? Другое:это всё на дроби где выделённые это часть 3/8+2 1/4= 5 2/15+10 1/4= 4 3/5+10 1/4= Другое:всё на дроби выделённая это часть 7/20+8 3/4= 8 3/5+1 9/10= 6 2/3+8 5/7=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь =5.1км так как коля прошел 12/5+3/10= 2.7км а вера прошла 2.4км 2.4+2.7=5.1 км.
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