Вера и Коля вышли из своих домов и пошли навстречу друг другу.Вера прошла до встречи 12/5 км а Коля на 3/10 км больше. Чему равна длина пути от дома Веры до лома Коли? Другое:это всё на дроби где выделённые это часть 3/8+2...

Математика

Вера и Коля вышли из своих домов и пошли навстречу друг другу.Вера прошла до встречи 12/5 км а Коля на 3/10 км больше. Чему равна длина пути от дома Веры до лома Коли? Другое:это всё на дроби где выделённые это часть 3/8+2 1/4= 5 2/15+10 1/4= 4 3/5+10 1/4= Другое:всё на дроби выделённая это часть 7/20+8 3/4= 8 3/5+1 9/10= 6 2/3+8 5/7=

Автор: Гость