Уравнять ОВР методом электронного баланса: C + HNO3 →NO2 + CO2 + H2O
Химия
Уравнять ОВР методом электронного баланса: C + HNO3 →NO2 + CO2 + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C(0) - 4e = C(+4) N(+5) + e = N(+4) | * 4 C +4HNO3 = CO2 + 4NO2 + 2H2O
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