Уравнять ОВР  методом электронного баланса:          C + HNO3  →NO2 + CO2 + H2O  

Химия
Уравнять ОВР  методом электронного баланса:          C + HNO3  →NO2 + CO2 + H2O  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C(0) - 4e = C(+4)  N(+5) + e = N(+4) | * 4  C +4HNO3 = CO2 + 4NO2 + 2H2O 
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