Найти S полной поверхности правильной треугольной призмы, сторона основания которой 3 см, диагональ боковой грани 5 см

Геометрия
Найти S полной поверхности правильной треугольной призмы, сторона основания которой 3 см, диагональ боковой грани 5 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Po*h+2*So Po - периметр основания So - площадь основания So = (а2√3 )/4 h^2=d^2-a^2 h^2=25 - 9 = 16 h=4см S=9*4+  (2*9√3)/4=36+9 √3/2
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