При каких значениях х значения дробей (x^2+5x)/(x^2-9) и (-24)/(x^2-9) являются противоположными числами?

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противоположные числа- числа, сумма которых равна 0 сложим дроби и приравняем к 0: (x^2+5x)/(x^2-9) + (-24)/(x^2-9)=0 после упрощения получим: (x-3)(x+8)/(x-3)(x+3)=0 (x+8)/(x+3)=0 x+8=0 x=-8 Ответ: при x=-8