Длина реки Волги 3690км.Туристы прошли на лодках третью часть ёе длины. сколько дней они плыли. если двигались со средней скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?
Математика
Длина реки Волги 3690км.Туристы прошли на лодках третью часть ёе длины. сколько дней они плыли. если двигались со средней скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*5=30(км/ч )- за 5 часов 2) 3690:3=1230(км)- проплыли на лодках 3) 1230:30= 41(д) Ответ: 41 день .
Гость:
1)3690:3=1230(км) прошли на лодках 2)6*5=30(км)плыли в день 3)1230:30=41(день)
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