Длина реки Волги 3690км.Туристы прошли на лодках третью часть ёе длины. сколько дней они плыли. если двигались со средней скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?

Математика

Длина реки Волги 3690км.Туристы прошли на лодках третью часть ёе длины. сколько дней они плыли. если двигались со средней скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 часов?

Автор: Гость